Перепелиные яйца

В Марыйском и Ахалском велаятах планируется начать разведение перепелов.

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 21 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сразу три фермы по разведению перепелов строятся в Туркменистане – в Марыйском этрапе одноименного велаята, этрапе Ак Бугдай и Бахарденском этрапе Ахалского велаята.

Перепелиные яйца давно известны своими диетическими свойствами, а их мясо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Перепёлки неприхотливы в разведении, не требуют больших помещений для содержания, следует только предоставлять им полноценный рацион и теплые клетки.

В Туркменистане перепела разводятся в основном в небольших хозяйствах, малыми стадами. Особой популярностью у населения пользуются яйца перепелов.