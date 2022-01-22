Ашхабад

Президент Туркменистана провел заседание Кабмина

АШХАБАД, 22 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел онлайн-заседание Кабинета Министров страны.

На повестку дня мероприятия были вынесены вопросы подготовки к внеочередному заседанию Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, рассмотрение докладов вице-премьеров и ответственных руководителей, курирующих сферы экономики, финансов, ТЭК и энергетики, промышленности, сельского хозяйства, культуры, спорта и молодежной политики, здравоохранения, транспорта и логистики, обсуждение проекта разработки Программы развития Туркменистана на предстоящие 30 лет и другие.

Также министр иностранных дел Рашид Мередов отчитался о проводимой работе по развитию международного сотрудничества Туркменистана в области водородной энергетики в сотрудничестве с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA), Международным энергетическим агентством (IEA), Международной Энергетической Хартией, Международным агентством по атомной энергии (IAEA) и другими авторитетными организациями, а также изучении возможностей открытия Центра IRENA по водородной энергии в Туркменистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"