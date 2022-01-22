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Глава Исполнительного комитета СНГ награжден медалью от имени Президента Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Москве прошла встреча председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева и Чрезвычайного и Полномочного посла Туркменистана в России Батыра Ниязлыева.

В ходе этой встречи глава туркменской дипмиссии в России вручил Сергею Лебедеву от имени Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова медаль «25-летие Нейтралитета Туркменистана».

Медаль в честь 25-й годовщины нейтралитета Туркменистана была учреждена главой государства в 2020 году, когда Президент Бердымухаммедов подписал Постановление о награждении ею группы иностранных граждан. Летом 2021 года медаль «25-летие Нейтралитета Туркменистана» была вручена экс-генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.