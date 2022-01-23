Сцена из спектакля

Театральная премьера в Балканабате

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 22 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". В столице Балканского велаята прошла премьера спектакля по мотивам туркменского дестана (сказания) «Асли и Керем».

Над сценарием совместно работали сценарист Батыр Батыров и режиссер Овезмаммед Галандаров, музыкальные отрывки исполнил исполнитель народной музыки бахши Гурбангылыч Нургылыджов. В главных ролях – Р. Назгурбанов и А. Непесова.

Сюжет «Асли и Керем» основан на распространенной на Кавказе и Средней Азии трагической истории любви мусульманина и христианки – азербайджанца Керима и армянки Асли. Автор сказания неизвестен. Основной фабулой легенды можно назвать слова «любовь сильнее предрассудков».