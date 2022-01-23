МИД Туркменистана посетил посол КНР

АШХАБАД, 23 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 января руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Цянь Найчэном.

Визит был организован с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и практических аспектов предстоящего визита туркменского лидера в КНР для участия в саммите "Китай - государства Центральной Азии" и церемонии открытиемя XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине.

ИП "ТУРКМЕНинформ"