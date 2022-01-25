Дашогуз

На севере страны построили два новых дома для служащих прокуратуры

ДАШОГУЗСКИЙ ВЕЛАЯТ, 24 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 января в Дашогузе прошла церемония сдачи в эксплуатацию нового жилого дома для работников велаятской прокуратуры. Новоселье состоялось в преддверии Дня защитника отечества, который в Туркменистане отмечается 27 января.

Новых жильцов приняли два 4-этажных дома на 16 квартир каждый, с квартирами улучшенной планировки.

В шаговой доступности от новых домов расположены средняя школа, торговый центр, аптека, медицинские учреждения. На прилегающей территории высажены хвойные и лиственные деревья, разбиты газоны.