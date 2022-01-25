Здание художественной академии

Конкурс молодых ученых

АШХАБАД, 25 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Академия наук Туркменистана и Центральный совет Молодежной организации им. Махтумкули объявили о проведении конкурса научных работ среди молодежи страны. К участию в состязаниях приглашаются студенты вузов и старшеклассники, молодые специалисты научно-исследовательских институтов, НПО, а также представители молодежи, занимающиеся или интересующиеся наукой в любом направлении.

В перечень тем для конкурсных работ вошли химия, биология, молекулярная биология, нанотехнологии, компьютерные технологии, информационные и коммуникационные системы, экономика и инновации, различные направления медицины, гуманитарные науки.

Подведение итогов конкурса состоится 12 июня – в День научного работника.