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Ким Чен Ын поздравил главу Туркменского государства с юбилеем установления дипотношений

АШХАБАД, 25 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 января Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил Президенту Туркменистана письмо с поздравлениями в честь 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

В поздравительном послании, в частности, говорится:

«Последовательное развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества с Туркменистаном в соответствии с велением новой эпохи отвечает желаниям и интересам народов двух наших стран.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших больших успехов в Вашей деятельности, а также благополучия и процветания народу вашей страны».

ИП "ТУРКМЕНинформ"