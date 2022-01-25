Глава МИД Туркменистана провел переговоры с коллегами из Пакистана и Индии

АШХАБАД, 25 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 января министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел разговоры по телефону с главами ведомств внешней политики Исламской Республики Пакистан Шах Махмудом Курейши и Республики Индия Субраманьям Джайшанкаром.

В ходе переговоров были рассмотрены практические аспекты реализации проектов газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям, а также взаимодействия в рамках международных организаций и структур, таких как Организация Исламского сотрудничества и другие.

ИП "ТУРКМЕНинформ"