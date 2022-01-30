Президент Туркменистана

Президент Туркменистана раскритиковал темпы строительства новых автодорог и ход сезонных сельхозработ

АШХАБАД, 26 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов выразил серьезное недовольство ходом реализации ряда важных проектов по социальному развитию страны. 24 января, в ходе рабочего совещания глава государства поверг серьезной критике ход дорожно-строительных работ и положение дел в сельском хозяйстве.

По словам Президента Бердымухаммедова, темпы выполнения сезонных сельхозработ, в частности, ход подготовки к весеннему севу, в некоторых этрапах Ахалского велаята оставляют желать лучшего.

Также серьезные нарекания вызвали темпы строительства дорог по всей стране. Не хватает запчастей, дорожно-строительная техника используется не на полную мощность, качество и сроки эксплуатации дорожного полотна остаются неудовлетворительными.

В связи с этим руководителям и кураторам соответствующих структур и организаций было поручено принять меры по исправлению ситуации.