Главы стран Центральной Азии и Китая провели онлайн-встречу

АШХАБАД, 26 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял онлайн-участие в саммите Центральная Азия + Китай, организованном по инициативе КНР в честь 30-й годовщины установления дипломатических отношений со странами региона.

Повестка дня саммита включала рассмотрение достигнутых успехов в развитии межгосударственного сотрудничества за 30 лет, актуальных вопросов дальнейшего взаимодействия.

Туркменский лидер в качестве приоритетных направлений сотрудничества отметил сферы экономики и торговли, ТЭК, туризма, транспорта и связи, науки и образования, спорта, культуры, здравоохранения и борьбы с пандемией.

ИП "ТУРКМЕНинформ"