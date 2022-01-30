Туркменский лидер поздравил военнослужащих

АШХАБАД, 27 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к служащим и сотрудникам военных и правоохранительных органов.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые защитники Отчизны!



Сердечно поздравляю вас с Днем защитников Отечества, отмечаемым в первые дни года, названного "Эпоха народа с Аркадагом". Этот праздник символизирует огромное доверие, высокое уважение и безграничную заботу о военнослужащих и сотрудниках военных и правоохранительных органов, защищающих священную независимость родного Отечества, его суверенитет, территориальную целостность, конституционный строй, незыблемость Государственной границы, обеспечивающих безопасность страны, общественное спокойствие, исполнение национального законодательства и правопорядок.



Мужественные воины независимого Туркменистана!



В эпоху могущества и счастья в нашей родной Отчизне в результате масштабных реформ достигнуты беспрецедентные успехи, нацеленные на дальнейшее укрепление основ государственности, наращивание экономической мощи страны, повышение социально-бытового уровня жизни населения. В ознаменование этой масштабной деятельности и в целях широкой мировой пропаганды конструктивной внутренней и внешней политики нашей страны, воспитания молодого поколения в духе патриотизма и гордости за нашу великую эпоху 2022 год объявлен Годом "Эпоха народа с Аркадагом". В этом девизе сконцентрирована безграничная гордость нашего родного народа за счастливую эпоху, добившегося высоких рубежей в социально-экономической, культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах, усилия общечеловеческого значения.



Мужественные защитники Отечества!



Торжественный военный парад, проведенный в ознаменование славного 30-летнего юбилея независимости Туркменистана, еще раз продемонстрировал высокий уровень обороноспособности и боевой мощи Национальной армии. Вы всегда должны превыше всего ставить долг защиты Отечества, стремиться систематически осваивать накопленный в нашей стране и в зарубежных странах опыт военной науки и воинского искусства, удостоиться высокой чести и уважения своим патриотизмом, верностью военной присяге, воинскому долгу и добросовестностью.



Доблестные сыны Отечества!



Высокий долг каждого из вас – неукоснительное следование целям и принципам Военной доктрины, разработанной с учетом миролюбивой внешней политики нашего государства и определяющей военно-политические, военно-экономические и военно-стратегические основы обеспечения безопасности и целостности границ родной Отчизны, считающейся одной из самых безопасных стран мира.



Вашей главной целью всегда должна быть охрана священной независимости нашей Отчизны, правового статуса постоянного нейтралитета, конституционного строя, исконных национальных ценностей, дальнейшее укрепление в обществе правопорядка и законности. Вы должны достойно продолжать традиции школы мужества и воинского искусства наших мудрых предков, оставивших нетленный след в истории. Безупречно освоив навыки владения современной военной техникой и оборудованием, должны вносить весомый вклад в стремительные успехи нашей страны, всегда следуя таким высоким принципам наших предков, как справедливость, мудрость, выдержанность, отвага, бесстрашие, патриотизм.



Уверен, что вы будете верны таким своим высоким и ответственным обязанностям, как защита независимости Туркменистана, его правового статуса постоянного нейтралитета, дважды признанного мировым сообществом, национальных ценностей, обеспечение в обществе спокойствия и согласия, а при необходимости, вы не пожалеете даже свои жизни за эти священные идеалы!



Верные сыны Отечества!



Вооруженным Силам Туркменистана, созданным спустя три месяца после обретения священной независимости, в году "Эпоха народа с Аркадагом" исполняется 30 лет. Наша Национальная армия регулярно обеспечивается совершенным боевым оружием, военной техникой, возможностями цифровой системы, строятся и сдаются в эксплуатацию современные жилые дома.



Открытие и сдача в эксплуатацию в августе 2021 года нового комплекса зданий и объектов Военно-Морских Сил и Государственной пограничной службы Вооруженных Сил Туркменистана стали еще одним символом постоянно растущей заботы о защитниках страны. И в году "Эпоха народа с Аркадагом" приоритетом государственной политики и реализуемых военных реформ останется дальнейшая модернизация материально-технической базы военных и правоохранительных органов страны, создание современных условий службы и отдыха защитников Отчизны.



Уважаемые защитники Отчизны!



Еще раз от всего сердца поздравляю вас с Днем защитников Отечества! Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья, благополучия, больших успехов в священной и ответственной службе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"