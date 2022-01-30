Туркменский лидер принял участие в саммите "Центральная Азия + Индия"

АШХАБАД, 28 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в прошедшем в режиме онлайн первом саммите "Индия - Центральная Азия" наряду с коллегами по региону и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Проведение встречи глав государств было приурочено к 30-летию с момента установления дипломатических отношений стран Центральной Азии с Индией. Лидеры государств рассмотрели достигнутые за этот период успехи в сотрудничестве по приоритетным направлениям и обсудили актуальные вопросы его дальнейшего развития.

В частности, в своем выступлении туркменский лидер выразил целесообразность создания Секретариата Саммита "Центральная Азия – Индия", подчеркнул важность совместной работы в сферах обеспечения безопасности, энергетики, транспорта и связи, медицины и здравоохранения, сотрудничества в рамках международных организаций и структур.

В данной связи Президент Туркменистана выдвинул проекты создания энергетического моста "Центральная Азия – Индия" и Медицинской ассоциации "Центральная Азия – Индия".

ИП "ТУРКМЕНинформ"