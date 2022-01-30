Газопровод

Природный газ приходит в самые отдаленные районы Марыйского велаята

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 28 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Марыйском велаяте продолжаются работы по газификации новых районов и жилых массивов.

Так, с прошлого года присоединились к общей газовой сети село Гызыл, а также генгешлики Султанбент и Верхние Сугты; специалисты управления «Марыгазупджунчилик» провели по их территории газопровод среднего давления и установили газорегуляторное оборудование.

Всего в Марыйском велаяте функционирует 30 газораспределительных и более 370 единиц газорегуляторного оборудования.