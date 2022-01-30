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Туркменистан и Румыния намерены вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень

АШХАБАД, 29 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 января в столице прошли туркмено-румынские межмидовские онлайн-консультации, посвященные вопросам развитию сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Туркменскую сторону возглавил заместитель главы МИД страны Вепа Хаджиев, с румынской стороны во встрече принимал участие государственный секретарь Министерства иностранных дел Румынии Данут Себастьян Некулаеску.

Стороны обсудили подготовку к организации Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также перспективы возобновления торговых контактов и развития договорно-правовой основы для наращивания сотрудничества.

Кроме того, поскольку в этом году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений между Туркменистаном и Румынией, прозвучали предложения об организации праздничных мероприятий, в том числе обмене посланиями на высшем и высоком уровнях, проведении двусторонних конференций, «круглых столов» и онлайн-лекций.