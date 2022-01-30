Нефтяная платформа на Каспии

Продолжаются работы по выработке Соглашения о совместной разработке месторождения «Достлук»

АШХАБАД, 30 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 января в режиме видеоконференции состоялась 4-я встреча представителей туркмено-азербайджанской Рабочей группы по разработке Соглашения об освоении углеводородного месторождения «Достлук» в Каспийском море.

В ходе онлайн-встречи были обсуждены важные вопросы совместной деятельности по организации добычи углеводородного сырья со дна Каспия, в том числе проект протокола следующих переговоров, а также наметившийся прогресс в процессе разработки Соглашения.