Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и ЮНЕСКО

АШХАБАД, 31 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 января в ведомстве внешней политики Туркменистана было проведено очередное заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

Заседание было посвящено вопросам развития сотрудничества Туркменистана с данной структурой ООН в сферах науки, образования, культуры.

В частности, отмечена важность внесения туркменского национального мастерства изготовления дутара и искусства игры на нем в сопровождении пения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, подготовки к включению в этот список ахалтекинского коневодства и разведения туркменского алабая. Кроме того, был рассмотрен процесс внесения столицы Туркменистана в Глобальную сеть креативных городов ЮНЕСКО в творческой сфере "Дизайн" проекта Сеть творческих городов ЮНЕСКО.

Также сообщалось об избрании страны членом Исполнительного совета Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО на период 2021-2023 годы, Межправительственного совета Международной гидрологической программы на период 2021-2025 годы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"