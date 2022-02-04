Медуниверситет

Медуниверситет вошел в списки Всемирного справочника медицинских школ

АШХАБАД, 1 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Государственный медицинский университет Туркменистана вошел во Всемирный справочник медицинских школ - World Directory of Medical Schools – письмо с соответствующим уведомлением было направлено в Министерство здравоохранения Туркменистана от ВОЗ.

Присутствие на страницах справочника главного медицинского вуза страны дает его выпускникам право проходить стажировки и обучение в самых престижных учебных заведениях за границей.

Медицинский университет имени Мурата Гаррыева – наследник Туркменского медицинского института – был открыт в 2010 году, в следующем году удостоился награды «Европейское качество» от Европейской бизнес-ассамблеи, а еще через год был включен во всемирную базу данных об медицинских образовательных учреждениях.