Газовая вышка

CNPC продолжит оказывать материально-техническую поддержку при разработке туркменских газовых месторождений

АШХАБАД, 1 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал Постановление о разрешении Госконцерну «Туркменгаз» заключить ряд дополнительных соглашений с китайской компанией CNPC о снабжении оборудованием и поддержке материально-технической базы; по предварительным оценкам сумма контрактов составит около 107 миллионов долларов.

Согласно договоренностям, с CNPC будут заключены договоры об изменении оплаты заключенных ранее контрактов между компанией и ГК «Туркменгаз». Речь идет, в частности, о снабжении химическим продуктами и буровыми растворами скважин месторождения «Галкыныш» и оснащение их техникой, а также об оказании инжиниринговых услуг.

В скором времени ожидается подписание контрактов с компанией CNPC на установку оборудования на месторождениях «Галкыныш», «Багаджа» и «Гарабиль».