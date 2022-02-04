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Туркменский лидер поздравил граждан
01.02.2022 11:14

АШХАБАД, 1 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями в связи с включением туркменского национального ремесла изготовления дутара, исполнительского музыкального искусства на нем и искусства бахши в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В поздравлении говорится:

"Мой родной народ!
Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с включением в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО ремесла изготовления дутара, исполнительского музыкального искусства на нем и искусства бахши!

Праздничные события в жизни нашего суверенного государства, со стремительностью резвого скакуна уверенно продвигающегося к новым рубежам прогресса, вдохновляют счастливый народ страны на высокие достижения и успехи. В настоящее время в стремлении обеспечить народу счастливую и благополучную жизнь и еще выше поднять международный авторитет родной Отчизны мы ведем большую работу по коренному преобразованию страны по всем направлениям. Нас радует тот факт, что унаследованные от наших славных предков национальные ценности, разные жанры искусства и виды ремесел удостаиваются международного признания, и это имеет большое значение, поскольку приумножает патриотизм граждан и мировую славу нашего государства.

Плодотворно развивается конструктивное взаимодействие Туркменистана с авторитетными международными организациями. Сотрудничество с ЮНЕСКО – структурой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, занимает особое место во внешней политике нашего нейтрального государства. В ряду знаковых событий следует отметить включение в Список ЮНЕСКО государственных историко-культурных памятников "Древний Мерв" и "Куняургенч", крепостей Старая и Новая Ниса, эпического искусства "Героглы", национального искусства пения и танца "куштдепди", туркменского искусства ковроделия. Мы и впредь продолжим успешно сотрудничать с ЮНЕСКО в культурно-гуманитарной сфере.

Дорогие соотечественники!
Уважаемые деятели культуры и искусства!

Туркменская земля издревле являлась родиной ремесленничества, колыбелью мастеров. Здесь же пестовались яркие представители искусства. Производство дутаров народ из ремесла поднял до уровня искусства. И вот теперь игра на дутаре и искусство бахши заняли достойное место в сокровищнице мировых ценностей. За тысячелетия дутар стал неизменным атрибутом жизни туркмен, он всегда был спутником наших мужественных предков, ему они могли доверить самые сокровенные тайны своей души. Вдохновением таких мастеров, как Баба Гаммар и Ашык Айдын, их мудростью был создан дутар, игра на дутаре и искусство бахши стали, совершенствуясь, передаваться от поколения к поколению. Эпические произведения "Героглы" и другие, музыка и песни на слова поэтов-классиков Махтумкули, Кемине, Сейди, Молланепеса, Мятаджи, Магрупи навсегда сохранились в народной памяти.

Большой вклад в развитие туркменского музыкально-песенного искусства внесли Шукур бахши, Амангелди Гонубек, Гулгелди усса, Кел бахши, Халлы бахши, Сары бахши, Тачмамаммет Сухангулыев, Мыллы Тачмырадов, Сахы Джепбаров, Оразгелди Ильясов, Ораз салыр, Гарадяли геклен, Човдур бахши, Нурберди Гулов, Аширмяммет Давудов, Солтан Атанепесов, Пальван бахши, Оре ших, Палта бахши, Байяр бахши, Назар бага, Магтымгулы Гарлыев, Базар бахши, Овезмырат бахши, Джума Веллеков, Мустак Аймедов, Нобат бахши, Гарлы бахши, Оденияз Нобатов, Гирман бахши, Гурт Якубов и многие другие известные бахши-музыканты.

Сегодня мы ведем плодотворную работу по глубокому изучению и популяризации в мире музыкально-песенного искусства, культурного наследия, древних ценностей нашего народа, занявших видное место в мировой культуре.

Чудесная музыка туркменского дутара стала своеобразным гимном священной независимости и постоянного нейтралитета нашего суверенного государства, мелодией миролюбия, благородства, дружбы и братства. В настоящее время одной из главных задач является изучение и популяризация в мире унаследованных от славных предков истории ремесла изготовления дутара, игры на нем, искусства бахши и своеобразных особенностей дутара. Мы обязаны передать это нашим потомкам.

Сегодня, во время празднования знаменательных дат, наряду с другими музыкальными инструментами звучит и дутар, исполняемые под его аккомпанемент вдохновенные песни повествуют о мирной жизни родного народа, счастливой эпохе, в которой он живет, об исторических преобразованиях, произошедших в стране за последние три десятилетия. В расположенном в живописном уголке беломраморной столицы центре "Sungat" размещены изображения туркмен­ского дутара. Это – свидетельство нашей большой любви и почитания прославленного ремесла.

Уважаемые соотечественники!
Уважаемые мастера дутара, бахши-музыканты!

Еще раз от всей души поздравляю вас с включением в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО ремесла изготовления дутара, исполнительского музыкального искусства на нем и искусства бахши! Желаю вам доброго здоровья и семейного благополучия!

И пусть нежные мелодии дутара, как музыка мира и благополучия на туркменской земле, высоко звучат в эпоху народа с Аркадагом!"

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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