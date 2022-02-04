Туркменская делегация отправилась в Пакистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 января делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра Вепой Хаджиевым отправилась с визитом в Исламскую Республику Пакистан.

Визит, который продлится до 4 февраля, предпринят с целью проведения встреч и переговоров с официальными лицами Пакистана по актуальным вопросам развития межгосударственного сотрудничества, в том числе, строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и линий электропередачи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

ИП "ТУРКМЕНинформ"