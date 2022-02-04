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Представители Туркменистана обсудили планы проведения гуманитарных мероприятий на 2023-2024 годы

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана приняла участие в состоявшемся в Минске гибридном заседании по подготовке Плана проведения в 2023-2024 годах мероприятий в области гуманитарного сотрудничества между государствами СНГ.

Кроме Туркменистана, в заседании принимали участие делегации России, Казахстана, Таджикистана, Беларуси, Узбекистана, Армении и Азербайджана, а также представители Секретариата Совета МПА СНГ, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Исполнительного комитета СНГ.

После окончательного согласования План мероприятий будет вынесен на рассмотрение Совета министров иностранных дел и глав правительства стран Содружества.

В План вошли около трехсот мероприятий в сферах культуры, образования, науки, книгоиздания, спорта, туризма и других отраслей гуманитарного взаимодействия.