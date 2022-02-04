Порт Туркменбаши

Туркменистан и Азербайджан расширяют сотрудничество в сфере морских грузоперевозок

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 2 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В наступившем году число курсирующих между по Каспийскому морю между Туркменистаном и Азербайджаном грузовых судов войдут еще два контейнеровоза, они будут следовать по маршруту Баку – Туркменбаши – Баку.

Количество еженедельных рейсов между портами обоих государств также будет увеличено.

Операторами судов выступают ОАО «Туркменский Транспортно-логистический центр» и ООО «ADY Container».