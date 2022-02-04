Каспийское море

Туркменистан начинает подготовку к 6-му Каспийскому саммиту

АШХАБАД, 2 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 февраля в Министерстве иностранных дел Туркменистана прошло заседание Межведомственной комиссии по Каспийскому морю, посвященное подготовке к очередному, шестому Каспийскому саммиту. Участниками встречи стали руководители профильных министерств и ведомств, а также члены Кабинета Министров.

В ходе заседания были подведены итоги работы Межведомственной комиссии за 2021 год, а также определены некоторые из пунктов планов ее деятельности на этот год. Также был озвучен список документов и проектов, которые необходимо будет подготовить ко времени проведения саммита.

ИП "ТУРКМЕНинформ"