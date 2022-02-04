Туркменский лидер отправился в Пекин

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился во главе представительной делегации с визитом в Китайскую Народную Республику.

Визит предпринят с целью участия по приглашению китайской стороны в торжественной церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр и проведения ряда двусторонних официальных встреч.

В составе туркменской делегации также находится министр иностранных дел Рашид Мередов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"