На избирательном участке

В Туркменистане набирает обороты предвыборная кампания

АШХАБАД, 7 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". До выборов Президента Туркменистана остались считанные дни, кандидаты на главный государственный пост продолжают встречи с избирателями.

6 марта в хякимлике Марыйского велаята в Мары двое кандидатов в президенты представили избирателям свои предвыборные программы. Перед собравшимися выступили выдвиженцы от инициативных групп граждан - директор финансово-экономической средней профессиональной школы Лебапского велаята Перхат Бегенджов и директор научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Государственного энергетического института Туркменистана Какагельдые Сарыев.

В тот же день в столичном Дворце Мекан с избирателями встречались кандидат от инициативной группы граждан Ашхабада проректор по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта кандидат педагогических наук Хыдыр Нуннаев и начальник санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Максатмырат Овезгелдиев.

Также начались встречи международных наблюдателей с кандидатами в президенты. 7 марта миссия наблюдателей от Содружества независимых государств во главе с Леонидом Анфимовым встретилась с кандидатом в главы Туркменистана от Партии промышленников и предпринимателей Бабамыратом Мередовым.

В состав миссии наблюдателей от СНГ войдут представители России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, общим числом 39 человек.

ИП "ТУРКМЕНинформ"