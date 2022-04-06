Туркменский лидер поздравил женщин

АШХАБАД, 8 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к жительницам страны по случаю Международного женского дня.

В поздравлении говорится:

"Дорогие матери!



Милые женщины и девушки!



От всей души поздравляю вас с Международным женским днем, торжественно отмечаемым в прекрасные дни весенней поры, когда пробуждается и цветет вся Земля, а душа переполняется радостью, теплотой, любовью и вдохновением! Убежден, что посвященные этому замечательному весеннему празднику музыкально-песенные торжества, конкурсы и выставки воодушевят наших родных матерей, любимых женщин и девушек, приумножат их гордость за счастливую эпоху, любовь к независимой Отчизне!



У туркмен женщина – опора семьи, образец нравственной красоты и украшение домашнего очага. Наши женщины и девушки, воплотившие в себе такие самые благородные качества, как мудрость, благовоспитанность, тактичность, скромность, самоотверженность, патриотизм, и оберегающие семейные ценности, являются гордостью туркменского народа на протяжении всей его славной истории и особенно в новую эпоху.



Наши женщины преданы Родине, народу и семейному очагу, добросовестны, трудолюбивы и благородны. Во все времена их глубоко почитали и уважали, что отражено в дестанах, являющихся мелодией души туркмен, мудрых пословицах и поговорках, колыбельных, монджукатды, чудесных праздничных песнях, национальных украшениях. Следуя исконным национальным традициям, мы с огромным почтением относимся к нашим прекрасным женщинам и девушкам, дорогим матерям, подающим великолепный пример для подражания.



Сегодня наши женщины и девушки вносят достойный вклад в приумножение наших материальных и духовных ценностей, культурного наследия в целом, которое порождает чувства любви к Оте­честву, гордости за славное прошлое и уверенности в завтрашнем дне, а также в продолжение высоких гуманистических принципов, призывающих к дружбе и братству. Они активно работают в различных сферах экономики, государственной и общественной жизни, тем самым в значительной мере способствуют дальнейшему процветанию нашей Родины – независимого нейтрального Туркменистана.



Учитывая особые заслуги в реализации грандиозных реформ, национальных программ, успехи в труде и общественной жизни, благородный вклад в дело воспитания преданного суверенной Отчизне, здорового и воодушевленного поколения, мы награждаем орденом «Zenan kalby» наших женщин, являющихся ветеранами труда, передовиками производства, активистками общественных организаций, деятелями культуры, предпринимателями и учеными. А по случаю Международного женского дня многодетным матерям мы присваиваем почетное звание «Ene mähri». Все эти мероприятия, которыми знаменуется год, проходящий под девизом «Эпоха народа с Аркадагом», воодушевляют весь народ, особенно наших дорогих матерей, женщин и девушек, еще сильнее укрепляют наше единство и сплоченность, приумножают чувство гордости за независимую Отчизну.



Уважаемые женщины!



Мы безгранично гордимся заслугами наших милых матерей и женщин в деле воспитания молодежи на основе национальных и общечеловеческих ценностей, сохранения, популяризации и донесения до последующих поколений нашего уникального культурного наследия.



В провозглашенную нами эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в нашей стране обеспечиваются права и поддержка женщин и девушек, создаются условия, чтобы они могли получать образование, профессию, трудиться, заниматься наукой, жить в благополучии и достатке, воспитывать грамотное поколение.



В Туркменистане предпринимаются программные меры по активному продвижению гендерной политики, обес­печивающей равноправное участие женщин в общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной жизни, гарантированию их законных прав и интересов, а также по поддержке семьи и материнства. Мы активно развиваем и будем развивать наше плодотворное взаимодействие в данном направлении с ведущими международными организациями и в первую очередь со специализированными учреждениями и структурами Организации Объединенных Наций.



Дорогие матери!



Уважаемые женщины и девушки!



Еще раз от всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем!



Пусть в нашей независимой Родине, устремленной вперед по пути прогресса и благополучия, всегда будут высокими честь и достоинство наших радушных дорогих матерей и воодушевленных, энергичных, подобно бурной реке, женщин и девушек!



Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого счастья, семейного благополучия, больших успехов в труде во имя дальнейшего процветания родной Отчизны!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"