В Туркменистане наградили многодетных матерей

АШХАБАД, 9 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В преддверии празднования Международного женского дня в Туркменистане было проведено традиционное награждение многодетных матерей (родивших и воспитавших 8 и более детей).

Соответствующий указ был подписан Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

Почетного звания Туркменистана "Эне Мяхри" ("Материнская нежность") в этом году были удостоены:

младшая медицинская сестра отделения экстракорпоральных методов очистки крови Лечебно-консультативного центра имени С.А.Ниязова Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Атаева Дуньягозель Бегмырадовна,

работница Копетдагского этрапского управления благоустройства Ашхабадского городского объединения по очистке и благоустройству Управления коммунального хозяйства хякимлика города Ашхабад Пагталыева Огултач Дурмушгелдиевна,

работница Бюзмейинского этрапского управления благоустройства Ашхабадского городского объединения по очистке и благоустройству Управления коммунального хозяйства хякимлика города Ашхабад Моммадова Айсенем Нобатовна,

домохозяйка из Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад Бегенджова Аннагозель Мухамметназаровна,

домохозяйка из Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад Сяхедова Дженнет Байрамгелдиевна,

домохозяйка из Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад Пашикова Айгозель Какамырадовна,

домохозяйка из Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад Гурбанмырадова Сахрагуль Тагановна,

домохозяйка из Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад Юзбашева Гулялек Аннамырадовна,

домохозяйка из Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад Репова Аксона Какалыевна,

домохозяйка из Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад Мухаммедова Аннадурсун Сейитназаровна,

работница филиала Китайской нефтяной корпорации по технике и разработке в Туркменистане Салтыкова Наталья Николаевна,

домохозяйка из Копетдагского этрапа города Ашхабад Шаназарова Айпери Шамухаммедовна,

домохозяйка из Копетдагского этрапа города Ашхабад Маммедова Гульбахар Чарыгулыевна,

домохозяйка из Копетдагского этрапа города Ашхабад Нурлыева Алтынджемал Мухамметгулыевна,

домохозяйка из Копетдагского этрапа города Ашхабад Сейитмухаммедова Тазегуль Овезовна,

домохозяйка из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Аннамухамбедова Тазегуль Сапаргелдиевна,

домохозяйка из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Аймухаммедова Огулгерек Тойлыевна,

домохозяйка из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Овезнепесова Айсона Какабаевна,

домохозяйка из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Довлетмаммедова Арзыгуль Ходжанепесовна,

домохозяйка из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Бегниязова Гульбахар Сапаргелдиевна,

домохозяйка из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Мухаммедова Гульшат Мердановна,

оператор-кассир Центра облуживания клиентов Акционерного общества закрытого типа «Aşgabat şäher telefon ulgamy» Орашева Гызылгуль Байрамалыевна,

работница Управления разведения цветочной рассады и саженцев деревьев Ашхабадского городского объединения по очистке и благоустройству Управления коммунального хозяйства хякимлика города Ашхабад Шаханова Екатерина Владимировна,

домохозяйка из Бюзмейинского этрапа города Ашхабад Агаханова Гульзар Шадурдыевна,

домохозяйка из Бюзмейинского этрапа города Ашхабад Гурбангелдиева Гульшат Хыдыровна,

работница Бюзмейинского этрапского управления благоустройства Ашхабадского городского объединения по очистке и благоустройству Управления коммунального хозяйства хякимлика города Ашхабад Аллабаева Тачбиби Тиркешовна,

работница Копетдагского этрапского управления благоустройства Ашхабадского городского объединения по очистке и благоустройству Управления коммунального хозяйства хякимлика города Ашхабад Батырова Айнабат Аллаяровна,

домохозяйка из Геоктепинского этрапа Ахалского велаята Аннаниязова Байрамгуль Тачдурдыевна,

домохозяйка из Геоктепинского этрапа Ахалского велаята Мырадова Айгозель Пантасовна,

домохозяйка из Геоктепинского этрапа Ахалского велаята Какасарова Оразнабат Амангелдиевна,

домохозяйка из Геоктепинского этрапа Ахалского велаята Гарягдыева Байрамгозель Овезгелдиевна,

помощница воспитательницы детского сада № 4 Бахерденского этрапа Ахалского велата Министерства образования Туркменистана Ашырова Мяхриджемал Амандурдыевна,

домохозяйка из Бахерденского этрапа Ахалского велаята Егендурдыева Багтыгуль Тангрыгулыевна,

домохозяйка из Бахерденского этрапа Ахалского велаята Атадурдыева Бахар Чарыевна,

домохозяйка из Бахерденского этрапа Ахалского велаята Велмырадова Гурбангуль Байрамовна,

домохозяйка из Бахерденского этрапа Ахалского велаята Джанмырадова Оразбиби Аннасахедовна,

домохозяйка из Бахерденского этрапа Ахалского велаята Назарова Алтын Дов­летмырадовна,

домохозяйка из Бахерденского этрапа Ахалского велаята Бекова Огулдурды Мамметгелдиевна,

делопроизводитель хозяйства воинской части 20016 Министерства обороны Туркменистана Мухамметбердиева Гумры Мырадовна,

домохозяйка из этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Халыныязова Гульшат Аманязовна,

домохозяйка из этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Ильджанова Мяхирджахан Гуйчгелдиевна,

домохозяйка из этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Кёрова Огулджерен Ходжамырадовна,

домохозяйка из этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Халиева Айджахан Гурбанбердиевна,

домохозяйка из этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Хебешова Мяхри Реджеповна,

домохозяйка из этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Сапарова Айна Какаджановна,

домохозяйка из этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Ходжаева Акнур Гурбановна,

домохозяйка из Каахкинского этрапа Ахалского велаята Баллыева Хурма Аманбердиевна,

домохозяйка из Каахкинского этрапа Ахалского велаята Оразмухаммедова Зейнеп Ашыровна,

домохозяйка из Каахкинского этрапа Ахалского велаята Шамырадова Дуньягозель Овлягулыевна,

домохозяйка из Каахкинского этрапа Ахалского велаята Гурбанова Гулялек Халлыевна,

домохозяйка из Тедженского этрапа Ахалского велаята Амангылыджова Огулдурсун Тачмырадовна,

домохозяйка из Тедженского этрапа Ахалского велаята Байрамгелдиева Гульбахар Нурбердиевна,

домохозяйка из Тедженского этрапа Ахалского велаята Мамметназарова Алёна Овезовна,

домохозяйка из Тедженского этрапа Ахалского велаята Непесова Соня Худайбердиевна,

домохозяйка из Тедженского этрапа Ахалского велаята Мередова Хурма Акмырадовна,

домохозяйка из Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Ашырова Оразгуль Овездурдыевна,

домохозяйка из Серахсского этрапа Ахалского велаята Гелдиева Байрамгуль Аннамырадовна,

домохозяйка из города Балканабат Балканского велаята Бегинязова Байрамгуль,

работница Управления садоводства города Туркменбаши Объединения коммунального хозяйства Балканского велаята Чалова Говхер Гармаммедовна,

домохозяйка из города Сердар Балканского велаята Шыхыева Багтыгуль Мамметсахедовна,

домохозяйка из города Сердар Балканского велаята Агадурдыева Байрамсолтан Айымовна,

домохозяйка из этрапа Сердар Балканского велаята Сапарова Айсолтан Меляевна,

домохозяйка из этрапа Сердар Балканского велаята Ибрайымкулыева Маягуль Худайбердиевна,

обслуживающая работница средней школы № 7 села Черкезли этрапа Сердар Балканского велаята Министерства образования Туркменистана Гылычмырадова Гульнабат,

домохозяйка из Берекетского этрапа Балканского велаята Гурбанова Нартач Дурдыевна,

домохозяйка из Берекетского этрапа Балканского велаята Аллабердиева Огултувак,

домохозяйка из этрапа Туркменбаши Балканского велаята Дегшанаева Азатгуль Оразныязовна,

кладовщица Химического производства завода «Garabogazkarbamid» Государственного концерна «Türkmenhimiýa» Кулыева Гулялек Атаевна,

домохозяйка из этрапа Туркменбаши Балканского велаята Атабалова Амантач Реджепмаммедовна,

домохозяйка из этрапа Туркменбаши Балканского велаята Илмаммедова Наргуль,

домохозяйка из города Гумдаг Балканского велаята Молджанова Амансолтан Аннамаммедовна,

артистка драмы II категории Дашогузского государственного музыкально-драматического театра имени Нурмухаммеда Андалиба Джамбылова Марал Аширбаевна,

домохозяйка из города Дашогуз Дашогузского велаята Абдуллаева Барно Базарбаевна,

домохозяйка из города Дашогуз Дашогузского велаята Ишшанова Дильфуза Октамовна,

домохозяйка из города Дашогуз Дашогузского велаята Кемалова Алтын Сапарбаевна,

домохозяйка из города Дашогуз Дашогузского велаята Мухтарова Саламат Аллашукуровна,

домохозяйка из города Дашогуз Дашогузского велаята Отузова Зулейха Худайбердиевна,

домохозяйка из города Дашогуз Дашогузского велаята Реджепова Шемшат Ораевна,

домохозяйка из города Дашогуз Дашогузского велаята Розметова Ровшанай Ибрагимовна,

домохозяйка из города Дашогуз Дашогузского велаята Язова Шемшат Хандурдыевна,

домохозяйка из города Куняургенч Дашогузского велаята Таджибаева Шохнозе Худайбергеновна,

домохозяйка из города Куняургенч Дашогузского велаята Эшимбетова Турсунай Жумамурадовна,

домохозяйка из города Куняургенч Дашогузского велаята Елдашова Мухаббет Ражапбаевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Абдырахманова Гульчемен Абдысетдаровна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Сейтимова Лачин Тиркешовна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Утепова Айгуль Джалгасбаевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Аллаярова Сельбиняз Базарбаевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Аташова Кумуш Орегелдиевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Гулманова Маягозель Гуммыевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Абаева Абадан Какаевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Таджибаева Огулнабат Мырадовна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Мамедова Лачин Реджеповна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Абдуллаева Насибе Якупбаевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Гурбанклычова Узукджемал Султанмурадовна,

арендатор дайханского объединения имени Г.Атамедова Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Тувакбаева Гунча Ёлдашбаевна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Байрамова Гульнур Саидовна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Мовлянова Амангуль Бахтияровна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Гочакова Олмез Базаровна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Ёвманова Арзыгуль Тиркешовна,

домохозяйка из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Арамедова Акмарал Отузовна,

домохозяйка из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Атаева Арзыгуль Язмедовна,

домохозяйка из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Бабаева Амангуль Атаевна,

домохозяйка из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Гурбанова Гозель Аллагулыевна,

домохозяйка из этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Жумамурадова Айна Бегмуратовна,

арендатор дайханского объединения «Bereket» Губадагского этрапа Дашогузского велаята Игдирова Гызылгуль Баллыевна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Аразова Гунча Атабаевна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Душмедова Гулялек Аразмырадовна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Чорлиева Багдагуль Гайыповна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Ашчанова Язгуль Мемедовна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Гараева Гунча Дадебаевна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Мухадова Лейла Аразбаевна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Баллыева Гульджемиля Магсадовна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Сарыева Гюлюстан Рейимбердиевна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Моллабаева Тавус Мыратбаевна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Гылыджова Гульджемал Базарбаевна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Атаджикова Бахаргуль Халбаевна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Бекиева Гульнабат Ашырбаевна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Дядекова Гурбангуль Джуманазаровна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Эсенмурадова Айджемал Таджибаевна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Какаева Огулбагт Базарбаевна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Мурадова Сяхра Гаррыевна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Курбанова Узумгуль Алламырадовна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Газакова Мавлуда Якупбаевна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Ибрагимова Малика Исмаиловна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Матмурадова Саламат,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Матмурадова Саида Ходжаназаровна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Гурбанназарова Джемал Дурдыбаевна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Джумамурадова Гунча Сейитмурадовна,

домохозяйка из Губадагского этрапа Дашогузского велаята Бегмедова Сапарджемал Ёлдашевна,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Джумаева Кейик Меретдурды гызы,

работница обслуживающего персонала специализированной на изучении иностранных языков средней школы № 56 этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Министерства образования Туркменистана Машарипова Тагангуль Рейимбергеновна,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Маткурбанова Роза Кадировна,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Досчанова Саида Рейимбергеновна,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Эсенова Джерен Мятиевна,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Джуматова Бахаргуль Бегмуратовна,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Аннаева Азатгуль Мятгелдиевна,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Чарыева Гуленнам Пашиевна,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Галпакова Гульширин Аллабердиевна,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Халлыева Огулкейик Худайбердиевна,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Дурдымамедова Огулкейик Мередовна,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Мамедова Джумагуль,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Мамиева Амандурсун Оразмырадовна,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Оразова Дженнет Базарбаевна,

домохозяйка из этрапа имени ­Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Сапыева Мяхриджемал Джу­ма­дур­дыев­не,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Сапармядова Дурли Атаджановна,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Джумагелдиева Лейла Базарбаевна,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Калпакова Гульшат Айытбаевна,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Генджаева Райхон,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Гарлыева Тылла Гурбангелдиевна,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Кулова Огулгуль Реджепмухаммедовна,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Мухаммедова Кумуш Беглиевна,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Оразова Сапаргуль Сапармурадовна,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Пириева Гульджан Реджепгулыевна,

домохозяйка из этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята Созенова Арзыгуль Курбандурдыевна,

домохозяйка из этрапа имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята Маткурбанова Эльмира Бабаджановна,

домохозяйка из этрапа имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята Куралова Марина Бахтияровна,

домохозяйка из этрапа имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята Рейимбаева Малохат Ибадуллаевна,

домохозяйка из этрапа имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята Каримова Феруза Азатовна,

домохозяйка из этрапа имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята Казакова Райхон Исмаиловна,

домохозяйка из этрапа имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята Реджепова Лайло Аллабергеновна,

домохозяйка из этрапа имени С.А.Ниязова Дашогузского велаята Яхшимуратова Алтинай Нурметовна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Аразова Айнур Реджепмятовна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Абдреимова Алтиной Генджебаевна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Атаханова Алтынай Юсуповна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Атаева Гульрух Байраматовна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Ходжаева Сульгунджемал Реджепдурдыевна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Галандарова Гульджемал Какаджановна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Мамутова Гулайм Аметовна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Маметшерипова Халджан Ёлдашевна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Джуммулова Мерджен Гурбанмамедовна,

арендатор дайханского объединения «Azatlyk» этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Аманнепесова Гульшат Гуванчовна,

арендатор дайханского объединения «Ýalkym» этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Чалыева Дуньягозель Гурбандурдыевна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Гаррыбаева Аразбиби Базарбаевна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Махтумкулиева Айжерен Ореевна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Кутлыева Меретгуль Байрамдурдыевна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Алламуратова Гулистан Жолдасовна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Агабаева Бахаргуль Керкибаевна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Какышова Райхан Аймырадовна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Аманкулыева Узюмгуль Какаевна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Пирджикова Огулджемал Сапармырадовна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Реймова Роза Даулетбаевна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Ореева Боссан Джепбаровна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Язмырадова Дженнет Мередовна,

домохозяйка из этрапа Рухубелент Дашогузского велаята Аразклычева Тазегуль Баллыевна,

домохозяйка из этрапа Рухубелент Дашогузского велаята Байжанова Узюмгуль Гурбановна,

домохозяйка из этрапа Рухубелент Дашогузского велаята Бердиева Нартач ­Гурбанметовна,

домохозяйка из этрапа Рухубелент Дашогузского велаята Халлыева Бахаргуль Кервеновна,

домохозяйка из этрапа Рухубелент Дашогузского велаята Сопыева Язгуль Тагановна,

домохозяйка из города Туркменабат Лебапского велаята Жураева Мамагуль Худайбердиевна,

домохозяйка из города Туркменабат Лебапского велаята Эгамова Зулейха Рахметуллаевна,

домохозяйка из города Туркменабат Лебапского велаята Реджепова Аделина Анасовна,

домохозяйка из Дарганатинского этрапа Лебапского велаята Кабулова Парахат Атаджановна,

домохозяйка из Дарганатинского этрапа Лебапского велаята Одаева Кумуш Гайипгелдиевна,

домохозяйка из Чарджевского этрапа Лебапского велаята Худайбердиева Энеджан Алтыбаевна,

арендатор дайханского объединения «Ýalkym» Дяневского этрапа Лебапского велаята Джораева Мамаджан Эрешовна,

домохозяйка из Дяневского этрапа Лебапского велаята Алланазарова Нарджан Эрназаровна,

домохозяйка из Дяневского этрапа Лебапского велаята Янгибаева Берна Дурдыбаевна,

домохозяйка из Фарабского этрапа Лебапского велаята Аллакулиева Зухра Турсуновна,

домохозяйка из Саятского этрапа Лебапского велаята Ходжакулыева Алтын Алламырадовна,

домохозяйка из Саятского этрапа Лебапского велаята Илмурадова Арзув Муратгелдиевна,

арендатор дайханского объединения «Pelwert» Халачского этрапа Лебапского велаята Хеззиева Гульшат Хакназаровна,

домохозяйка из Халачского этрапа Лебапского велаята Ёлдашова Сурай Мухыевна,

домохозяйка из Халачского этрапа Лебапского велаята Гурбанназарова Соня Розымырадовна,

домохозяйка из Халачского этрапа Лебапского велаята Овезбердиева Аннасолтан Нурджановна,

домохозяйка из Халачского этрапа Лебапского велаята Довранова Саят Ягмыргулыевна,

арендатор дайханского объединения «Mürzebeg gala» Керкинского этрапа Лебапского велаята Аннаева Шемшат Гелдымурадовна,

домохозяйка из Хаджамбазского этрапа Лебапского велаята Оразова Гульзаде Джангелдиевна,

домохозяйка из Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята Атамурадова Гулайым Ярадановна,

домохозяйка из Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята Дженанова Бахар Вепакуловна,

домохозяйка из Койтендагского этрапа Лебапского велаята Худдыева Мамаджан Наркулыевна,

работница обслуживающего персонала финансово-экономического отдела этрапа Довлетли Лебапского велаята Министерства финансов и экономики Туркменистана Эргашова Манзура,

домохозяйка из этрапа Довлетли Лебапского велаята Ташмурадова Оразгуль Караменовна,

домохозяйка из этрапа Довлетли Лебапского велаята Эшкабилова Назакат Мустафаевна,

домохозяйка из этрапа Довлетли Лебапского велаята Мирзакулова Дилафруза Албертовна,

домохозяйка из этрапа Довлетли Лебапского велаята Курбанова Наргиза Хозраткуловна,

домохозяйка из этрапа Довлетли Лебапского велаята Батырова Огулгерек Худайбердиевна,

домохозяйка из этрапа Довлетли Лебапского велаята Назарова Фарида Шайимовна,

домохозяйка из этрапа Довлетли Лебапского велаята Тораева Гульбахар Джумакуловна,

домохозяйка из этрапа Довлетли Лебапского велаята Джумаева Рахатай Шадыевна,

домохозяйка из этрапа Довлетли Лебапского велаята Акметова Гуляндам Бабагелдиевна,

домохозяйка из этрапа Довлетли Лебапского велаята Джораева Ранагуль Реджеповна,

домохозяйка из этрапа Довлетли Лебапского велаята Хемраева Мамаджан Алламырадовна,

домохозяйка из этрапа Довлетли Лебапского велаята Намозова Нигора Умаркуловна,

домохозяйка из этрапа Довлетли Лебапского велаята Довронова Бадамгуль Авлия­куловна,

домохозяйка из города Байрамали Марыйского велаята Гурбанова Жанна Абдурахимовна,

домохозяйка из города Байрамали Марыйского велаята Мамедова Шемшат Сапармырадовна,

домохозяйка из города Байрамали Марыйского велаята Ораздурдыева Мая Джумадурдыевна,

домохозяйка из Огузханского этрапа Марыйского велаята Савдатова Патма Алихановна,

домохозяйка из Марыйского этрапа Марыйского велаята Агамырадова Огулдурсун Хановна,

домохозяйка из Марыйского этрапа Марыйского велаята Мириева Гулялек Бегмырадовна,

домохозяйка из Векилбазарского этрапа Марыйского велаята Акмырадова Аннагозель Ходжамырадовна,

домохозяйка из Векилбазарского этрапа Марыйского велаята Гиджиджикова Марал Тачмырадовна,

домохозяйка из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Исаева Патма Серпаразовна,

домохозяйка из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Джумаева Париатун Замановна,

домохозяйка из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Мамедова Джанбиби Гуламэсеновна,

домохозяйка из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Расулова Сягули Муменовна,

домохозяйка из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Решидова Розатун Мамедовна,

домохозяйка из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Велидатова Патма Исаевна,

домохозяйка из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Ярмамедова Мапери Надыршаевна,

домохозяйка из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Ярмаммедова Пери Акымовна,

домохозяйка из Каракумского этрапа Марыйского велаята Азамова Гулатун Сейитмырадовна,

домохозяйка из Каракумского этрапа Марыйского велаята Шамыева Гульзаде Джумаевна,

домохозяйка из Каракумского этрапа Марыйского велаята Таджединова Шарбану Меджидовна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Аламова Назатун Ширмаммедовна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Алимерданова Бибипаша Меликовна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Атаева Гулсенем Айхановна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Азамова Анипа Рахматуллаевна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Азымова Зулейха Джанмаммедовна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Досмамедова Маджан Рейимовна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Эсенова Амбаратун Абдырейимовна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Гулджарова Язбиби Аганазаровна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Джангиянова Магенч Амануллаевна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Керимова Сакина Юсуповна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Меликдатова Розе Мамметлаловна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Мурадова Огулгозель Ходжамырадовна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Шагылыджова Говхер Какабаевна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Сакарова Гултач Бяшимовна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Санджарова Зылыха Керимовна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Солтанова Джанбиби Джумаевна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Торяева Маягозель Аннамухаммедовна,

помощница воспитателя детского сада-ясли № 22 Иолотанского этрапа Марыйского велаята Министерства образования Туркменистана Чарыева Чемен Язгулыевна,

арендатор дайханского объединения «Ýeňiş» Иолотанского этрапа Марыйского велаята Худайназарова Боссан Джумамырадовна,

домохозяйка из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Баранова Бибизаре Сахыдатовна,

домохозяйка из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Эсенова Разбиби Абдуллаевна,

домохозяйка из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Хайырмамедова Пери Чарыяровна,

домохозяйка из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Ходжамырадова Нартач Чарыяргулыевна,

домохозяйка из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Ибрагимова Зылыхе Айдуевна,

домохозяйка из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Мамедханова Хатыдже Хусайиновна,

домохозяйка из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Мамметджанова Аныпе Мабатовна,

домохозяйка из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Мирбагыева Мадине Болановна,

домохозяйка из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Назарова Нигаре Товкулхановна,

домохозяйка из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Омарова Заргуль Маммедовна,

домохозяйка из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Пакырова Гульджемал Сапаровна,

домохозяйка из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Ширмамедова Зармелек Рахмановна,

домохозяйка из Иолотанского этрапа Марыйского велаята Заманова Зарбиби Никмамедовна,

домохозяйка из Мургабского этрапа Марыйского велаята Атдаева Бахара Оразмухаммедовна,

домохозяйка из Мургабского этрапа Марыйского велаята Баллыева Гулялек Худайбердиевна,

домохозяйка из Мургабского этрапа Марыйского велаята Гулова Тавус Реджеповна,

домохозяйка из Мургабского этрапа Марыйского велаята Хыдырова Бягуль Атамырадовна,

домохозяйка из Мургабского этрапа Марыйского велаята Моммыева Шемшат Мухамметмырадовна,

домохозяйка из Мургабского этрапа Марыйского велаята Рахманова Аннагозель Атаджановна,

домохозяйка из Мургабского этрапа Марыйского велаята Сейитназарова Айгуль Атамырадовна.

ИП "ТУРКМЕНинформ"