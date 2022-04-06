Многоквартирный дом в Ашхабаде

Многодетные матери Туркменистана получили ключи от комфортабельных квартир в Ашхабаде

АШХАБАД, 9 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 марта в столице и велаятских административных центрах Туркменистана прошли торжественные церемонии вручения ключей от комфортабельных квартир в Ашхабаде многодетным матерям, удостоенным звания «Эне Мяхри» («Материнская нежность») и нуждающимся в улучшении жилищных условий. Соответствующий указ подписал накануне Президент Гурбангулы Бердымухаммедов.

В этом году почетного звания и медали «Эне Мяхри» удостоилось около трехсот жительниц Туркменистана. Звание «Эне Мяхри», которое иногда еще называют «Мать-героиня», вручается женщинам, родившим и воспитавшим 8 и более детей.