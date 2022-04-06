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Туркменистан усиливает материально-техническую базу средств противодействия коронавирусной инфекции

АШХАБАД, 9 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 марта в Туркменистан при посредничестве Программы развития ООН прибыла очередная партия материалов и оборудования для профилактики коронавируса.

В распоряжение Министерства здравоохранения страны поступили тест-системы для проведения ПЦР-анализов, а также 15 автоклавов объемом 75 литров и 6 автоклавов на 175 литров.

Груз был направлен в Туркменистан в рамках проекта «Реагирование на COVID-19 в Туркменистане». Общая стоимость проекта составляет 20 миллионов долларов США, он был запущен в 2021 году в рамках усиления защитных мер против коронавирусной инфекции.

ИП "ТУРКМЕНинформ"