Центризбирком

В Туркменистане и за рубежом прошли досрочные голосования в рамках выборов Президента страны

АШХАБАД, 9 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане и за его пределами со 2 марта началось предварительное голосование в рамках кампании по выбору Президента страны.

Свои голоса уже отдали туркменские студенты, проходящие обучение в вузах Астраханской области. Всего на зарубежных избирательных участках в 30 странах мира на выборах проголосовало уже более 28,5 процентов избирателей.

Также досрочно проголосовало 2,5 процента от общего числа избирателей, находящихся в Туркменистане, но не имеющих по разным причинам проголосовать именно в день выборов – 12 марта.

На территории Туркменистана открыто 2577 избирательных участков, за рубежом – более 40.

ИП "ТУРКМЕНинформ"