Дарваза

ЕБРР готов профинансировать тушение «Врат ада»

ДАШОГУЗСКИЙ ВЕЛАЯТ, 10 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Европейский банк реконструкции и развития выразил желание профинансировать операцию по тушению газового кратера Дарваза в Туркменистане. Об этом говорится в письме на имя Президента Гурбангулы Бердымухаммедова от президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

ЕБРР готов выделить средства на тушение Дарвазинского кратера при условии тщательного изучения технической и финансовой стороны вопроса.

«Мы изучим возможность мобилизации донорских средств для организации и подготовки технико-экономического обоснования, чтобы помочь Правительству Туркменистана в определении всех подходящих вариантов снижения вредных выбросов СО2 и метана из кратера в Дервезе.

ЕБРР в сотрудничестве с туркменскими коллегами мог бы подготовить соответствующее техническое задание, провести отбор и заключить контракт с квалифицированными консультантами, а также создать рабочую группу с профильными министерствами и ведомствами Туркменистана для обеспечения полного задействования всех имеющихся знаний и опыта при разработке исследования» - говорится с письме руководителя ЕБРР.

ИП "ТУРКМЕНинформ"