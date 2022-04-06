В Иране открыты избирательные участки для выборов Президента Туркменистана

В Иране открыты избирательные участки для выборов Президента Туркменистана10.03.2022 17:55
|Тегеран
НОВОСТИ В МИРЕ, 10 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Два избирательных участка открылись в Иране специально для туркменских граждан, которые по различным причинам не смогут находиться в Туркменистане в день выборов главы государства 12 марта.
Один из участков расположен в Тегеране, в здании Посольства Туркменистана, второй – в Мешхеде, на территории Генерального консульства Туркменистана.
Проголосовать на участках граждане Туркменистана, находящиеся в Иране, могут как досрочно, так и непосредственно в день выборов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"