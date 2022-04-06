Добыча нефти

«Туркменнефть» и «Татнефть» заключат новые соглашения о совместной деятельности

АШХАБАД, 11 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Государственный концерн «Туркменнефть» намерен заключить новые дополнительные соглашения с ПАО «Татнефть» Республики Татарстан Российской Федерации об увеличении добычи нефти на месторождении Готур-депе.

Запланированное Соглашение предполагает выполнение услуг на 550 скважинах месторождения Готур-депе на основании Постановления Президента Туркменистана от 2010 года. В список скважин входят также и те, на которых уже ведутся работы с 2010 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"