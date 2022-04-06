Ашхабад посетила делегация Организации тюркских государств

АШХАБАД, 11 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с визитом делегация Организации тюркских государств во главе с председателем Совета старейшин Организации Бинали Йылдырымом.

Программа визита включает встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, министром иностранных дел Рашидом Мередовым и другими официальными лицами, а также участие в качестве наблюдателей на предстоящих 12 марта в стране выборах главы государства.

В ходе проведенных переговоров обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по сохранению и продвижению культурных и исторических ценностей.

Туркменистан является наблюдателем в организации тюрских гсоударств с ноября минувшего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"