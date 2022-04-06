Выборы

В Туркменистане состоялись президентские выборы

АШХАБАД, 12 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В 19 часов по местному времени завершилось голосование по выборам Президента Туркменистана.

По данным Центризбиркома, зарегистрирована явка 97,12% избирателей на 2577 избирательных участках по всей стране. Также за рубежом был открыт 41 участок для граждан Туркменистана, не имеющих возможности проголосовать у себя на родине; на некоторых из них голосование продолжилось уже после окончания приема голосов на территории Туркменистана.

Свой голос за выбранного кандидата отдал также действующий глава государства Гурбангулы Бердымухаммедов. Он вместе с членами свей семьи проголосовал на избирательном участке в столичной школе №68.

К моменту закрытия участков, к 19 часам проголосовало 97,12% избирателей.