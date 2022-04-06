Туркменские авиалинии

Продолжается вывоз граждан Туркменистана с территории Украины

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 марта из столицы Румынии Бухареста в Туркменабат прибыл самолет «Туркменских авиалиний» с 282 гражданами Туркменистана, вынужденных покинуть территорию Украины. Все они по прибытии были отправлены на прохождение обязательного карантина.

На 13 марта запланирован еще один вывозной рейс для граждан Туркменистана, покидающих Украину – на этот раз из Варшавы, Польша.

Вывоз граждан проводится на безвозмездной основе.