Поздравления главе Чили

АШХАБАД, 13 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Республики Чили

Габриэлю Боричу.

В послании содержались поздравления коллеге по случаю его вступления в должность Президента, пожелания

крепкого здо­ровья, энергии и воли, а также больших успехов во всех начинаниях и деятельности, нацеленной на прогресс и благополучие дружественного народа Республики Чили.

Габриэль Борич сменил в должности Мигеля Хуана Себастьяна Пиньеру Эченике, который являлся главой Чили с 2018 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"