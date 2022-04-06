Поздравления главе Чили

Поздравления главе Чили13.03.2022 17:32
АШХАБАД, 13 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Республики Чили
Габриэлю Боричу.
В послании содержались поздравления коллеге по случаю его вступления в должность Президента, пожелания
крепкого здоровья, энергии и воли, а также больших успехов во всех начинаниях и деятельности, нацеленной на прогресс и благополучие дружественного народа Республики Чили.
Габриэль Борич сменил в должности Мигеля Хуана Себастьяна Пиньеру Эченике, который являлся главой Чили с 2018 года.
ИП "ТУРКМЕНинформ"