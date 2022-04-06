ЦИК подвел предварительные итоги голосования

АШХАБАД, 14 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 марта в Центральной избирательной комиссии Туркменистана был проведен брифинг для представителей СМИ, организованный с целью подведения предварительных итогов прошедшего 12 марта голосования по выборам Президента страны.

В ходе встречи было озвучено, что что в целом в голосовании приняли участие 97,17 процента избирателей, которые отдали свои голоса за кандидатов на отечественных и зарубежных избирательных участках.

Отмечалось, что выборы главы государства прошли на высоком организационном уровне, а международные наблюдатели подтвердили легитимность состоявшихся выборов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"