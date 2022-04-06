Элекстростанция

Туркменистан принимает участие в модернизации энергетической инфраструктуры Афганистана

АШХАБАД, 14 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Специалистам концерна «Туркменэнергогурлушык» Министерства энергетики Туркменистана предстоит заключить контракт с энергетической компанией Da Afghanistan Breshna Sherkat (Афганистан) о проведении проектировочных, строительно-монтажных и тестировочных работ, а также ввод в эксплуатацию распределительных устройств на электростанции Нур-эль-Джахад в афганской провинции Герат. Соответствующий документ был подписан накануне Президентом Гурбангулы Бердымухаммедовым.

Запланированные на афганской электростанции работы являются частью масштабного проекта по строительству ЛЭП «Туркменистан – Афганистан – Пакистан». В рамках реализации данного проекта Туркменистан намерен увеличить объемы экспорта электроэнергии в Афганистан и Пакистан.