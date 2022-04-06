Министерство образования

Туркменские школьники представили свои проекты на научно-творческом конкурсе

АШХАБАД, 14 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Национальном институте образования состоялось подведение итогов республиканского конкурса по точным и естественным наукам, а также робототехнике среди учащихся средних школ Туркменистана.

В финал конкурса вышли победители столичного и велаятских этапов. Согласно условиям состязания, на республиканском этапе участники должны были представить свои проекты по научно-исследовательской, проектной, инновационной, изобретательской и конструкторской работе и моделированию.

Победителям были вручены памятные подарки и дипломы от Министерства образования и Национального института образования Туркменистана.