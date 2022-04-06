В Туркменистане определили нового Президента

АШХАБАД, 15 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Центральная избирательная комиссия Туркменистана подвела итоги голосования по состоявшимся 12 марта в стране выборам на пост главы государства.

По стране из 3 миллионов 460 тысяч 080 общего количества зарегистрированных избирателей проголосовало 3 миллиона 362 тысячи 052, что составило 97,17%.

Голоса за 9 участвовавших в выборах кандидатов распределились следующим образом:

- директор финансово-экономической специализированной средней школы Лебапского велаята Перхат Гуванчгулыевич Бегенджов набрал 2,02%;

- заместитель хякима Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов 7,22%;

- Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухаммедов 72,97%;

- главный врач санатория «Awaza» Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, депутат Меджлиса Туркменистана Бердимаммет Ханмамедович Курбанов 2,22%;

- директор хозяйственного общества «Wepaly gurluşyk» Мередов Бабамурат Тиркешович 1,08%;

- проректор по научной работе Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Какабаевич Нуннаев 11,09%;

- председатель комитета Демократической партии Туркменистана этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Максат Мырадович Одешов 1,15%;

- начальник Санитарно-эпидемиологической службы этрапа Бабадайхан Ахалского велаята Максатмурад Аширгельдыевич Овезгельдыев 1,16%;

- директор Научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Туркменского государственного энергетического института Какагельды Атаджанович Сарыев 1,09% голосов.

Таким образом, в соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 14 марта 2022 года Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухаммедов набравший 72,97% голосов избирателей, признан избранным Президентом Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"