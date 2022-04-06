Новый президент Туркменистана

Новый президент Туркменистана – Сердар Бердымухамедов

АШХАБАД, 15 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Новым президентом Туркменистана стал кандидат от Демократической партии страны Сердар Бердымухамедов – итоги голосования обнародовала Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов Туркменистана 15 марта.

Согласно подсчету голосов, Сердар Бердымухамедов набрал 72,97 процентов голосов от общего числа проголосовавших избирателей.

Общая явка на выборах составила 97,17 процента избирателей.

Наблюдателями от СНГ, ШОС и ряда отдельных государств выборы признаны состоявшимися, легитимными и прошедшими без нарушений.

Инаугурация нового главы Туркменского государства состоится 19 марта в Дворцовом комплексе «Огузхан».