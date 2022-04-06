Туркменский лидер провел переговоры с зарубежными коллегами

АШХАБАД, 16 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел разговоры по телефону с зарубежными коллегами - Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, Президентом Республики Казахстан Касым Жомартом Токаевым, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви, Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси.

В ходе переговоров глава государства сообщил о победе на состоявшихся 12 марта в стране выборах нового президента кандидата от Демократической партии Сердара Бердымухаммедова и что он продолжит работу в качестве Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, а также были обозначены приоритетные направления дальнейшего развития взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества.

В беседах также принял участие вновь избранный президент Сердар Бердымухаммедов, которому главы зарубежных государств пожелали крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в государственной деятельности, а братским народам – мира, прогресса и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"