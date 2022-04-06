Сердар Бердымухамедов

Главы иностранных государств поздравили Сердара Бердымухамедова с избранием на пост Президента

АШХАБАД, 16 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Избранный Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принимает поздравления от своих зарубежных коллег и глав международных организаций.

Сердар Бердымухамедов провел телефонные разговоры с президентами Российской Федерации Владимиром Путиным, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Свои поздравления избранном главе государства также направили Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, Председатель Китайской народной республики Си Цзин Пин, президент Ирана Эбрахим Раиси.

В ходе бесед стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и другими государствами и международными организациями; Сердар Бердымухамедов подчеркнул намерение придерживаться прежнего курса во внешней политике и нейтральном статусе Туркменистана.

15 марта Сердар Бердымухамедов в ходе расширенного заседания Кабинета Министров и Государственного совета безопасности обратился к народу Туркменистана со словами благодарности за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия, чтобы его оправдать. Он заявил, что намерен далее осуществлять преобразования в политической, экономической и общественной жизни страны, нацеленные на ее процветание и благополучие.

19 февраля пройдет церемония инаугурации избранного главы Туркменистана; специально для ее проведения создана Государственная комиссия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"