Ашхабад

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» по-туркменски

АШХАБАД, 16 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Институте международных отношений при МИД Туркменистана проходит интеллектуальный конкурс среди старшеклассников – будущих дипломатов «Юные вестники мира», посвященная истории и дипломатическим традициям государств Древнего Востока.

Темой очередной игры в рамках конкурса стала «Внешняя политика и дипломатические традиции государства Хорезмшахов». Согласно условиям, отвечая правильно на заданный вопрос, каждый участник делает шаг в сторону центра восьмиконечной Звезды Огузхана на полу студии; победителями игры объявляются двое игроков, добравшиеся до центра звезды первыми.

Победителями пятой игры первого тура стали ученики 11 класса специализированной школы-интерната имени Сапармурата Туркменбаши Аразджемал Овезова и Кадырмырат Овезгылыджов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"