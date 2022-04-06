Глава Туркменистана провел беседы с коллегами из Беларуси и КНР

Глава Туркменистана провел беседы с коллегами из Беларуси и КНР17.03.2022 11:04
АШХАБАД, 17 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел переговоры по телефону с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Беседы были организованы с целью сообщения, что по итогам проведенных в стране 12 марта президентских выборов новым главой государства был избран Сердар Бердымухаммедов, а также обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития межгсударственного сотрудничества.
ИП "ТУРКМЕНинформ"