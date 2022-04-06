Глава Туркменистана провел беседы с коллегами из Беларуси и КНР

АШХАБАД, 17 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел переговоры по телефону с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Беседы были организованы с целью сообщения, что по итогам проведенных в стране 12 марта президентских выборов новым главой государства был избран Сердар Бердымухаммедов, а также обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития межгсударственного сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"