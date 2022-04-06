Сердар Бердымухамедов

Поздравления в адрес Сердара Бердымухамедова

АШХАБАД, 17 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В адрес новоизбранного Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова продолжают поступать поздравления от глав других государств.

С победой на президентских выборах Сердара Бердымухамедова письменно поздравили Президент, вице-президент и наследный принц Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) Халифа бен Заид Аль Нахайян, Мохаммед бен Рашид Аль Мактум и Мохаммед бен Заид Аль Нахайян.

Также поздравление новому туркменскому лидеру направили Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Страны двух святынь Мухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

ИП "ТУРКМЕНинформ"