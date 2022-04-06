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Каракумы
Три туркменских природных заповедника могут пополнить Список всемирного наследия ЮНЕСКО
18.03.2022 11:25

АШХАБАД, 18 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Каждый из этих заповедников уникален и замечателен по-своему. Самый старый и знаменитый из них – Репетекский. Он был создан в 1927 году и является одним из ярчайших образцов биологического разнообразия пустынных ландшафтов. Он расположен на участке между городами Мары и Туркменабат, посреди Каракумов. Здесь обитают тысячи видов беспозвоночных, многие из которых являются эндемиками, то есть встречаются только в данной местности, десятки разновидностей пресмыкающихся и млекопитающих, сотни видов птиц. Из обитателей Репетека в Красную книгу занесены пустынная рысь каракал, джейран, индийский дикобраз, серый варан, а также многие растения. «Визитная карточка» Репетекского заповедника – «леса» черного саксаула, который достигает здесь высоты до 4 метров.

Капланкырский заповедник – «жемчужина» плато Устюрт, что на севере Туркменистана. Его создали в 1979 году для охраны и восстановления местного разнообразия диких животных и растений. Богатство заповедника - 26 видов млекопитающих, 147 видов птиц, около тысячи видов растений. Особый интерес зоологов и природоведов представляют места обитания тысяч озерных птиц по берегам Сарыкамышского озера. Капланкырское плато также является местом расположения уникальных подземных карстовых галерей глубиной более 40 метров. Здесь также обитает медоед – редкий зверь, которого в Туркменистане можно встретить только на Устюрте.

Самый «молодой» из трех заповедников - Берекетли-Каракумский, расположенный в самом центре пустыни Каракум и созданный в 2013 году. Ландшафт заповедника типичен для главной пустыни центральноазиатского региона – бесконечные пески со скудной растительностью, полное отсутствие природных и постоянных водоемов (кроме небольших озер и такыров, образующихся только весной). Здесь почти нет колодцев, а подземные воды очень соленые. Именно здесь установлен температурный рекорд по Туркменистану – плюс 50 градусов по Цельсию. На территории заповедника произрастают ферула, саксаул, эфедра, верблюжья колючка, солянка Рихтера, гармала – типичные для Каракумов растения. Среди обитателей заповедника можно назвать многочисленных беспозвоночных и пресмыкающихся: гекконы, агамы, а также среднеазиатская эфа. Из млекопитающих – мыши, суслики, песчанки, лисы, зайцы, джейраны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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