Алтын Асыр

«Алтын Асыр» сыграет с «Согдианой»

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Определился соперник туркменского футбольного клуба «Алтын Асыр» в групповом этапе Кубка АФК-2022. По итогам отборочного раунда Лиги чемпионов АФК между командами «Насаф» (Узбекистан) и «Бани Ясь» (Объединенные Арабские Эмираты), «Насаф», выигравший со счетом 2:0, вышел в групповую стадию Лиги чемпионов АФК, а на его место заступил узбекский клуб «Согдиана», который и сыграет с «Алтын Асыром».

Кроме «Согдианы», «Алтын Асыру» предстоят встречи с «ЦСКА- Памир» (Таджикистан) и «Нефтчи» (Кыргызстан) в рамках группы «Е». Игры пройдут в Душанбе.

ИП "ТУРКМЕНинформ"